Prostitution

Sexarbeit sei kein Beruf wie jeder andere, sagt die Grünen-Politikerin der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Prostituierte bedürften eines besonderen Schutzes. Ein Verbot bedeute das Abdrängen in ein nur schwer zu kontrollierendes Dunkelfeld. Nur, wenn Sexarbeit im Hellfeld stattfinde, könne der Staat die Bedingungen dafür bestimmen und deren Einhaltung kontrollieren, führte Paul aus. Zuvor hatten Bundestagspräsidentin Klöckner und Bundesgesundheitsministerin Warken, beide CDU, auf ein Sexkaufverbot gedrängt.

