Europäische Union

Wenn ein so weitgehend repressiver Schritt wie die Festnahme des Oppositionellen Imamoglu von der EU aber einfach so hingenommen werde, dann sehe es für die Demokratie in der Türkei sehr schlecht aus. Autokratie führe langfristig auch zur Destabilisierung der Nachbarschaft, betonte Reintke , die sich aktuell mit einer Delegation von Grünen-Politikern in der Türkei aufhält.