Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne), Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft (picture alliance/dpa/Focke Strangmann)

Hintergund ist ein inzwischen auf Instagram gelöschtes Foto der Grünen-Politikerin, das sie gemeinsam mit der SPD-Abgeordneten Kähler in einer Holocaust-Ausstellung zeigt. Es zeigt beide lachend mit je einem Koffer und dem Spruch "Fertig für heute". Ein Sprecher der Bürgerschaft, in der die Ausstellung zu sehen ist, erklärte, bei den beiden Koffern handele es sich nicht um Originale. Sie stünden jedoch symbolisch für das Thema Deportation. Görgü-Philipp entschuldigte sich später für die Aufnahme, die Opposition hatte ihren Rücktritt als Vizepräsidentin der Bürgerschaft gefordert.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.