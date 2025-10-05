Der Flughafen Vilnius (Archiv) wurde nach der Sichtung von Ballons für mehrere Stunden gesperrt. (AFP / PETRAS MALUKAS)

Dies teilte die nationale Krisenmanagementbehörde mit. Demnach verletzten etwa 25 aus Belarus kommende Ballons den litauischen Luftraum; einige davon kamen in die Nähe des Flughafens. Mehrere Ballons mit Zigarettenladungen seien später am Boden gefunden worden, hieß es. Flüge solcher Schmugglerballons werden in Litauen bereits seit längerem und häufig registriert. Grenzschutzbeamte haben seit dem vergangenen Jahr das Recht, sie abzuschießen.

Der Flughafen von Vilnius konnte heute früh wieder geöffnet worden. Rund 30 Flüge fielen aus, wurden umgeleitet oder verspäteten sich.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.