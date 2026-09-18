Hohe Kraftstoffpreise

Die Bundesregierung will noch im Laufe des Abends die Maßnahmen verkünden. (picture alliance / ABBfoto / HANSI HAMBURG)

Zuvor hatten das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und die "Bild-Zeitung" berichtet. Die erste Maßnahme soll demnach ab Oktober greifen und Kraftstoffe um bis zu 17 Cent pro Liter günstiger machen. Die zweite Maßnahme - der Spritpreisdeckel - solle zum Jahreswechsel kommen.

In den vergangenen Tagen war über verschiedene Maßnahmen diskutiert worden. Bundeskanzler Merz hatte angesichts hoher Kraftstoffpreise Entlastungen für Bürger angekündigt.

EU-Kommission gegen Übergewinnsteuer

Derweil wies die EU-Kommission die Forderung von Bundesfinanzminister Klingbeil nach einer europäischen Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne zurück.

EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis sagte bei einem Treffen der europäischen Finanzminister in Dublin, zum jetzigen Zeitpunkt werde man keinen europaweiten Vorschlag präsentieren. Die EU-Kommission beobachte jedoch die Lage und die Entwicklungen und werde, sofern diese angemessen seien, Reaktionen präsentieren.

Klingbeil hatte die EU-Kommission vor dem Beginn des Treffens dazu aufgefordert, Vorschläge für eine Übergewinnsteuer vorzulegen und erklärt, durch eine solche Abgabe könnten die Krisenprofite der Mineralölkonzerne an die Bürger zurückgegeben werden.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.