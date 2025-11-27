Milliarden-Hilfen

Der IWF und die Ukraine einigen sich auf ein Hilfspaket. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Das auf vier Jahre angelegte Programm solle zur Stabilisierung der ukrainischen Wirtschaft beitragen, erklärte der IWF. Der andauernde Krieg fordere weiterhin einen hohen Tribut von der ukrainischen Bevölkerung und den Unternehmen des Landes. Die Regierung in Kiew sei dennoch entschlossen, die Tragfähigkeit der Verschuldung sowie die Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Ausland wiederherzustellen.

Das neue Abkommen folgt auf ein Hilfsprogramm von gut 15 Milliarden Dollar, das der Währungsfonds der Ukraine 2023 gewährt hatte.

