Milliarden-Hilfen

Das auf vier Jahre angelegte Programm solle zur Stabilisierung der ukrainischen Wirtschaft beitragen, erklärte der IWF in Washington. Das neue Abkommen folgt auf ein Hilfsprogramm von gut 15 Milliarden Dollar, das der Währungsfonds der Ukraine 2023 gewährt hatte.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wollen Delegationen der Ukraine und der USA ihre Beratungen über einen möglichen Friedensplan Ende dieser Woche fortsetzen. Russlands Präsident Putin erklärte, ein solcher Plan könne die Basis für künftige Vereinbarungen für ein Ende des Konflikts in der Ukraine sein. Zugleich verwies er darauf, dass es derzeit sinnlos sei, gemeinsame Dokumente zu unterzeichnen, da die Führung in Kiew illegitim sei.

