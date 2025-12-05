Rheinland-Pfalz

Ministerpräsident Schweitzer sprach von einem echten Meilenstein für die Energiewende. Zudem werde die Rohstoffunabhängigkeit Deutschlands gesteigert. Daher handele es sich um ein strategisches Projekt mit Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus.
Das Rohstoffunternehmen Vulcan Energy will in Landau jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat herstellen – ausreichend für rund 500.000 E-Auto-Batterien. Weil die Herstellung mit Geothermie erfolge, könnten zusätzlich rund 50.000 Einwohner über ein Fernwärmenetz versorgt werden, hieß es.
Das Lithium wird aus Thermalwasser gewonnen.
Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.