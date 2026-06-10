München
Gruppenphase für Handball-WM 2027 in Deutschland ausgelöst

In München ist die Gruppenphase der Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Deutschland im kommenden Jahr ausgelost worden. Deutschland trifft im Januar auf Tunesien, Serbien und Uruguay. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften teil.

    Renars Uscins (2.v.r, Deutschland) jubelt beim Schlusspfiff, zwei Franzosen lassen den Kopf hängen.
    Bei der Handball-EM in diesem Jahr erreichte Deutschland das Finale. (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)
    Die beiden besten Mannschaften der Vorrunde qualifizieren sich für die Hauptrunde. Deutschland wird seine Spiele zunächst in München absolvieren, bei einem Weiterkommen wäre Köln der Austragungsort. Weitere Spielorte sind Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover.
    Bei der WM 2025 schied Deutschland im Viertelfinale gegen Portugal aus. Nach dem Einzug ins EM-Finale in diesem Jahr gilt die Mannschaft von Bundestrainer Gislason als Mitfavorit. Die größten Chancen werden aber Dänemark zugerechnet, dem Sieger der letzten vier Weltmeisterschaften, dem Goldgewinner der Olympischen Spiele in Paris und dem amtierenden Europameister.
    Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.