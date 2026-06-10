Bei der Handball-EM in diesem Jahr erreichte Deutschland das Finale. (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Die beiden besten Mannschaften der Vorrunde qualifizieren sich für die Hauptrunde. Deutschland wird seine Spiele zunächst in München absolvieren, bei einem Weiterkommen wäre Köln der Austragungsort. Weitere Spielorte sind Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover.

Bei der WM 2025 schied Deutschland im Viertelfinale gegen Portugal aus. Nach dem Einzug ins EM-Finale in diesem Jahr gilt die Mannschaft von Bundestrainer Gislason als Mitfavorit. Die größten Chancen werden aber Dänemark zugerechnet, dem Sieger der letzten vier Weltmeisterschaften, dem Goldgewinner der Olympischen Spiele in Paris und dem amtierenden Europameister.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.