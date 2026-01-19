Zentralamerika

Polizei und Militär erhielten zusätzliche Befugnisse für Einsätze in Städten, teilte Arevalo mit. Der Ausnahmezustand soll 30 Tage andauern.
Am Wochenende hatten Häftlinge in drei Gefängnissen des Landes gemeutert und 46 Mitarbeiter in ihre Gewalt gebracht. Alle Geiseln wurden nach Polizeiangaben befreit. Zudem verübten kriminelle Banden Anschläge in Guatemala-Stadt, bei denen acht Polizisten getötet wurden.
Nach Angaben des Innenministeriums kam es zu den Revolten, weil Privilegien von inhaftierten Bandenführern gestrichen werden sollten. In Guatemala sind zwei verfeindete kriminelle Banden aktiv, die von den örtlichen und den US-Behörden als terroristische Vereinigungen eingestuft werden.
