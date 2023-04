Kölner Forum für Journalismuskritik

Günter-Wallraff-Preis 2023 geht an Alexej Nawalny

Der Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte geht in diesem Jahr an den russischen Publizisten und Oppositionellen Alexej Nawalny. In der Begründung der Jury heißt es, der in einem Straflager inhaftierte Nawalny riskiere sein Leben für Demokratie und Menschenrechte.

28.04.2023