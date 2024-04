Köln

Günter-Wallraff-Preis für eine palästinensische und eine israelische Frauenfriedensinitiative

Mit dem Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte werden in diesem Jahr eine palästinensische und eine israelische Frauenfriedensinitiative ausgezeichnet. Die Ehrung geht zu gleichen Teilen an die Organisationen "Women of the Sun" und "Women Wage Peace".