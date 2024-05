Kölner Forum für Journalismuskritik

Günter-Wallraff-Preis für eine palästinensische und eine israelische Frauenfriedensinitiative

Eine palästinensische und eine israelische Frauenfriedensinitiative erhalten heute den Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte. Die Ehrung geht zu gleichen Teilen an die Organisationen "Women of the Sun" und "Women Wage Peace".