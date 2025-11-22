Daniel Günther wurde beim 77. Landesparteitag der CDU Schleswig-Holstein zum Landesvorsitzenden wiedergewählt. (picture alliance / dpa / Frank Molter)

Auf dem Landesparteitag der Christdemokraten in Neumünster wurde er mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Günther erhielt 203 Stimmen bei elf Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Günther sagte im Anschluss, fast 95 Prozent der Stimmen seien mehr als er sich zu träumen gewagt habe. Er steht seit 2016 an der Spitze der schleswig-holsteinischen CDU. Günther sagte, er wolle die Partei auch wieder als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im Frühjahr 2027 führen.

