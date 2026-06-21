Zeitungsinterview
Günther fordert neuen Linkenchef Pantisano nach "Faschismus"-Vergleich zum Rücktritt auf

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat den neuen Ko-Chef der Partei Die Linke, Pantisano, zum Rücktritt aufgefordert.

    Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gibt eine Erklärung ab
    Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, kritisiert den Linken-Politiker Pantisano (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)
    Wer die CDU mit Faschisten und der AfD gleichsetze, der habe sich für jeden ernsthaften demokratischen Austausch disqualifiziert, sagte Günther der "Bild"-Zeitung. Das sei geschichtsvergessen. Pantinsano solle sich schnellstmöglich aus der Politik verabschieden, verlangte der CDU-Politiker. 
    Pantisano hatte die Union vor einer Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt und der CDU eine faschistische Politik vorgeworfen. Auf Nachfrage hieß es, dass er die Formulierung für unglücklich und verkürzt halte. Für die Äußerungen wurde er auch von Linken-Politikern kritisiert.
    Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.