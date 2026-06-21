Zeitungsinterview

Wer die CDU mit Faschisten und der AfD gleichsetze, der habe sich für jeden ernsthaften demokratischen Austausch disqualifiziert, sagte Günther der "Bild"-Zeitung. Das sei geschichtsvergessen. Pantinsano solle sich schnellstmöglich aus der Politik verabschieden, verlangte der CDU-Politiker.
Pantisano hatte die Union vor einer Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt und der CDU eine faschistische Politik vorgeworfen. Auf Nachfrage hieß es, dass er die Formulierung für unglücklich und verkürzt halte. Für die Äußerungen wurde er auch von Linken-Politikern kritisiert.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.