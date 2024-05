Vor CDU-Bundesparteitag

Als Ministerpräsidenten tauschen sich Daniel Günther (links) aus Schleswig-Holstein und Bodo Ramelow aus Thüringen bei verschiedenen Gelegenheiten aus. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Distanz zwischen CDU und Linkspartei sei aber extrem groß, und er würde keine Koalition mit der Linken anstreben. CDU-Generalsekretär Linnemann stellte auf Nachfrage klar, dass Koalitionen mit der Linkspartei derzeit nicht zur Diskussion stünden. Die Beschlusslage der CDU gelte, dass man mit der Nachfolgepartei der SED keine Koalition eingehe.

Günther äußerte sich im Vorfeld des CDU-Bundesparteitags, der am Montag in Berlin beginnt. Auf Bundesebene empfahl er eine Koalition von CDU und Grünen nach der nächsten Bundestagswahl, sollte das Ergebnis dies zulassen. In Schleswig-Holstein regiert Günther bereits jetzt mit den Grünen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.