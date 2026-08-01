Brachte mit seiner kurzfristigen Absage den Berliner Politikbetrieb durcheinander: Der CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler (Archivfoto). (picture alliance / SZ Photo / Mike Schmidt)

Es sei ein großer Fehler gewesen, dass er nicht um Bedenkzeit gebeten habe und Merz in Schwierigkeiten gebracht habe, sagte Güntzler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der Finanzpolitiker fügte hinzu, er habe sich für den Posten nicht geeignet gefühlt, da er noch nie etwas mit Verkehrspolitik zu tun gehabt habe. Letztlich wäre es für ihn nicht vertretbar gewesen, nur vom Blatt abzulesen, was Mitarbeiter des Ministeriums ihm aufgeschrieben hätten.

Güntzler hatte das Angebot von Kanzler Merz zunächst angenommen, dann aber nur wenige Stunden vor der geplanten Verkündung der Personalie wieder abgesagt. In der Folge kam es zu Verzögerungen bei der Kabinettsumbildung und einer Debatte um den Umgang mit dem bisherigen Amtsinhaber Schnieder.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.