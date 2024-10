Die COP16 – so die UNO-spezifische Bezeichnung der Weltnaturkonferenz – findet vom 21. Oktober bis 1. November 2024 in Cali/Kolumbien statt (mauritius images/Long Visual Press/Alamy)

Wie die örtlichen Behörden mitteilten, griffen Mitglieder der Gruppierung EMC ein Militärfahrzeug mit einer Bombe an, in einem anderen Ort erschossen sie drei Zivilisten. Einer der Vorfälle habe sich etwa 45 Kilometer von Cali entfernt ereignet, wo die COP16 noch bis zum 1. November stattfindet. Die EMC ist eine Splittergruppe der früheren Farc-Guerilla und befindet sich in einem offenen Konflikt mit der Regierung in Bogotá. Sie hatte ausländische Delegationen aufgefordert, der Konferenz fernzubleiben.

Die kolumbianische Regierung hatte die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld der COP16 erheblich verschärft. Zu Schutz der Teilnehmer sind rund 11.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz.

