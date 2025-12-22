ELN und EMC

Die Guerillaorganisation ELN (Christian Escobar Mora/EFE/dpa)

Eine entsprechende Erklärung der Nationalen Befreiungsarmee ELN sowie der Splittergruppe der aufgelösten FARC-Guerilla wurde im kolumbianischen Radio verlesen. Ziel sei es, dass Familien sich an den Feiertagen ohne Angst vor bewaffneten Auseinandersetzungen treffen könnten.

Die beiden paramilitärischen Gruppen rivalisieren in Kolumbien um die Vorherrschaft im Kokainhandel. Die Ombudsfrau der Regierung für Menschenrechte, Ortiz, äußerte sich pessimistisch. Eine ähnliche Waffenruhe sei auch im vergangenen Jahr ausgerufen worden. Die Kämpfe seien anschließend jedoch umso intensiver fortgeführt geworden.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.