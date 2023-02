Sahra Wagenknecht (Die Linke), spricht bei der Kundgebung "Aufstand für den Frieden" in Berlin auf der Bühne. (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Die Polizei sprach von einem größtenteils friedlichen Verlauf. Zu der Kundgebung am Brandenburger Tor hatten die Linken-Politikerin Wagenknecht und die Publizistin Schwarzer aufgerufen. Wagenknecht verlangte erneut ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und mahnte Friedensverhandlungen mit Russland an. Schwarzer warnte in ihre Rede, man könne die große Atommacht Russland nicht besiegen.

An der Kundgebung nahmen auch zahlreiche Vertreter und Anhänger des nationalistischen und rechtsextremen Spektrums teil. Auch Politiker der AfD waren nach Parteiangaben am Brandenburger Tor. Der Herausgeber des als rechtsextremistisch eingestuften Compact-Magazins, Elsässer, lieferte sich eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer Gruppe linker Gegendemonstranten.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.