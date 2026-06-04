Lehrkräfte protestieren in Mexiko unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen. (Luis Barron/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa)

Gestern Abend kam es in Mexiko-Stadt zu Ausschreitungen: Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, stürmten Demonstranten das Hauptquartier des Bildungsministeriums, verwüsteten ein Wach-Haus und schlugen Fensterscheiben ein. Die Polizei setzte Pfefferspray gegen Teilnehmer ein.

Die Proteste von mexikanischen Lehrkräften dauern seit Tagen an. Hintergrund sind bisher ergebnislose Verhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Gewerkschaftler drohten mit Massendemonstrationen rund um die Eröffnung der WM, sollte die Regierung ihre Forderungen nicht erfüllen. - Die Weltmeisterschaft wird von Mexiko, den USA und Kanada gemeinsam ausgetragen. Beginn ist am 11. Juni in Mexiko-Stadt.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.