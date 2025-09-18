Frankfurts Spieler Can Uzun freut sich über sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Istanbul. (AFP / DANIEL ROLAND)

Der Fußball-Bundesligist gewann gegen den türkischen Spitzenklub mit 5:1. Zwar ging Galatasaray durch Kapitän Yunus Akgün (8.) in Führung. Die Eintracht kam aber noch in der ersten Halbzeit zurück. Ein Eigentor von Davinson Sánchez (37.) sowie Treffer von Can Uzun (45.+2) und Jonathan Burkardt (45.+4.) sorgten für eine 3:1-Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten erneut Burkhardt (66.) und Ansgar Knauff (75.) auf 5:1.

Schwerer tat sich der deutsche Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen. Beim FC Kopenhagen reichte es am Ende zu einem 2:2. Das Ausgleichstor für Leverkusen fiel in der Nachspielzeit (Eigentor von Pantelis Hatzidiakos 90.+2). Zuvor hatten Jordan Larsson (9.) und der eingewechselte Robert (87.) die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Mit einem Freistoßtreffer war Alejandro Grimaldo (82. Minute) der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste gelungen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.