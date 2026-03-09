70. Sitzung der UNO-Frauenrechskommission

UNO-Generalsekretär Guterres Antonio Guterres (Salvatore Di Nolfi / Keystone / dpa)

Guterres warnte, Frauenrechte würden durch Internettechnologie und Künstliche Intelligenz beschnitten. Das Patriarchat werfe immer noch einen langen Schatten in den Silicon Valleys der Welt. Dort würden die Hierarchien der Vergangenheit in der Infrastruktur der Zukunft verankert. Guterres bemängelte, in der Technologiebranche gebe es nur ein Viertel Frauen. Wenn diese aber am Design von digitalen Systemen nicht beteiligt seien, fülle männlicher Chauvinismus die Lücke.

