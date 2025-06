80. Geburtstag der UNO

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht auf der UNO-Vollversammlung. (Archivbild) (dpa / Michael Kappeler)

Er sagte in einer Sondersitzung der Generalversammlung in New York, das humanitäre Völkerrecht werde verletzt und ausgehöhlt. Auch gebe es eine Zunahme von Gewalt gegen souveräne Nationen. Guterres warnte, Verstöße gegen die UNO-Charta dürften nicht zur Normalität werden.

Die designierte Präsidentin der UNO-Generalversammlung, Baerbock, sagte dem RBB, wenn es die Regeln der Vereinten Nationen nicht mehr gäbe, hätte man Anarchie und Chaos auf der Welt. Sie räumte ein, dass die Strukturen reformiert werden müssten. Das aktuelle System spiegele die Welt vor 80 Jahren wider.

Am 26. Juni 1945 hatten die Gründungsnationen die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet. Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag und bindet als solcher alle Mitgliedstaaten.

