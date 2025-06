80. Geburtstag der UNO

Guterres beklagt wachsende Angriffe auf Charta der Vereinten Nationen - "Zunahme von Gewalt gegen souveräne Staaten"

80 Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen sieht Generalsekretär Guterres die Grundsätze der UNO zunehmend bedroht. Er sagte in einer Sondersitzung der Generalversammlung in New York, das humanitäre Völkerrecht werde verletzt und ausgehöhlt.