Iran-Krieg

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (Craig Ruttle / AP / dpa / Craig Ruttle)

Er teilte in New York mit, auch wenn es keine Einigung gegeben habe, so hätten die Gespräche doch die Ernsthaftigkeit des Engagements betont und stellten einen bedeutenden Schritt hin zu einem neuen Dialog dar. Angesichts tief verwurzelter Differenzen habe eine Einigung nicht über Nacht erzielt werden können.

Derweil berichten das "Wall Street Journal" und das Nachrichtenportal "Axios" übereinstimmend, die USA und der Iran hätten sich in den Verhandlungen am Wochenende im zentralen Konflikt um Teherans Uran-Anreicherung angenähert. So habe Washington keinen völligen Verzicht mehr, sondern einen 20-Jährigen Aufschub gefordert, während der Iran eine deutlich kürzere Zeit angeboten habe.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.