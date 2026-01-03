Ärzte ohne Grenzen: Israel wirft dem Hilfswerk vor, dass manche seiner palästinensischen Mitarbeiter Kontakt zur Terrorgruppe Hamas haben. (picture alliance / CHROMORANGE / Weingartner-Foto)

Ein Sprecher von Guterres sagte, internationale Nichtregierungsorganisationen seien unverzichtbar und leisteten lebensrettende Arbeit. Der Lizenzentzug werde die humanitäre Krise der palästinensischen Bevölkerung weiter verschärfen und drohe, die fragilen Fortschritte bei der Waffenruhe im Gazastreifen zu untergraben. Ähnlich äußerten sich zahlreiche Hilfsorganisationen in einer Erklärung.

Die israelische Regierung hatte insgesamt 37 Organisationen mitgeteilt, dass ihre Registrierungen nicht verlängert würden und sie binnen 60 Tagen ihre Arbeit im Gazastreifen und im Westjordanland einstellen müssten. Mit den neuen Bestimmungen will Israel nach eigenen Angaben verhindern, dass terroristische Gruppen humanitäre Strukturen ausnutzen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.