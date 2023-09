UNO-Gipfel zu Nachhaltigkeitszielen

Guterres fordert Reform "unfairer" internationaler Finanzarchitektur

In New York hat ein UNO-Gipfel zum Thema Nachhaltigkeit begonnen. Generalsekretär Guterres mahnte zum Auftakt eine umfassende Reform des globalen Finanzsystems an. Es brauche dringend eine Neugestaltung, damit Entwicklungsländer einen besseren Zugang zu günstigen Krediten bekämen.

18.09.2023