Grenzgebiet

Ein Sprecher sagte, Guterres sei sehr besorgt angesichts der Eskalation der Gewalt. Beide Seiten sollten ihre Differenzen stattdessen diplomatisch beilegen. Ausdrücklich wies der Sprecher auf die Folgen des Konflikts für die Zivilbevölkerung und auf die humanitäre Lage in Afghanistan hin.

In dem erneut aufgeflammten Militärkonflikt hatte Pakistan zuletzt von einem "offenen Krieg" gesprochen und Ziele im Nachbarland angegriffen, darunter auch Großstädte wie Kabul. Pakistan wirft Afghanistan und den dort herrschenden Taliban vor, ihrem pakistanischen Ableger Zuflucht zu gewähren. Die Führung in Kabul bestreitet das. Zuletzt gab es im Oktober eine Waffenruhe.

