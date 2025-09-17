Laut der Nachrichtenagentur AFP legte er einen überarbeiteten Entwurf vor. Demnach hat der Etat ein Volumen von gut 3,24 Milliarden Dollar - etwa 500 Millionen Dollar weniger als für das laufende Jahr. Rund 2.700 Stellen sollen gestrichen werden.
Die Vereinten Nationen haben mit chronischen Finanzproblemen zu kämpfen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Politik der USA. Präsident Trump hatte die UNO mehrfach wegen ihres Kurses kritisiert und Mittel gekürzt. Zudem steht die Organisation wegen ausbleibender oder verspäteter Zahlungen anderer Mitgliedsländer unter Druck.
