UNO-Generalsekretär Guterres (l.) und der syrische Übergangspräsident al-Scharaa in Damaskus (Syrian Presidency / APA Images via / Syrian Presidency)

Generalsekretär Guterres erklärte, er halte sich zu einem Solidaritätsbesuch in Damaskus auf. Dort traf er sich mit dem Übergangspräsidenten al-Scharaa und Außenminister al-Schaibani. Außerdem besuchte er das für Folter und Mord berüchtigte Saidnaja-Militärgefängnis. Während des Assad-Regimes wurden dort Tausende Menschen getötet.

Guterres sagte, die Vereinten Nationen seien bereit, Unterstützung zu leisten beim politischen Übergang hin zu Wahlen und einer neuen Verfassung sowie bei der juristischen Aufarbeitung der Assad-Jahre.

Während seines dreitägigen Aufenthalts in Syrien will der UNO-Generalsekretär auch Vertreter der Zivilgesellschaft und von Organisationen treffen, die sich für Frauen einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.