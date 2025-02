UNO-Generalsekretär Guterres (dpa-news/Maxim Shemetov)

UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, so werde etwa das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung gezwungen sein, viele seiner Programme einzustellen. Dazu gehöre auch das zur Bekämpfung der Fentanyl-Krise. Zudem müssten Maßnahmen gegen Menschenhandel drastisch reduziert werden. - Der Kampf gegen Drogen und irreguläre Migration ist ein zentrales Thema für Trump.

Zudem betonte Guterres, die Kürzungen der Entwicklungshilfe würden die Welt weniger gesund, weniger sicher und weniger wohlhabend machen. Die US-Regierung sieht die Milliardensummen für Hilfs- und Entwicklungsprogramme dagegen als Verschwendung von Steuergeldern und hat einen großen Teil eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.