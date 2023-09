Vereinte Nationen

Die Getreidetransporte über das Schwarze Meer gelten als wichtig für die Versorgung des globalen Südens. (IMAGO / ABACAPRESS / Zozulia Yulii / Ukrinform )

Guterres sagte in New York, er habe dem russischen Außenminister Lawrow in einem Brief eine Reihe konkreter Angebote übermittelt. Er habe beispielsweise einen effektiven Zugang russischer Lebensmittel und Düngerprodukte zu den globalen Märkten in Aussicht gestellt. Dies war eine der zentralen Forderungen Russlands. Guterrres betonte, ein neues Abkommen brauche Stabilität.

Auch die Türkei bemüht sich nach eigenen Angaben weiter um eine Vermittlung. Der türkische Außenminister Fidan soll dazu heute in Moskau den russischen Verteidigungsminister Schoigu treffen.

Die russische Regierung hatte den Vertrag über den Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer Mitte Juli aufgekündigt. Das Abkommen galt als wichtig für die Versorgung der Staaten des globalen Südens.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.