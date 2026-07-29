Geteilte Insel

UNO-Generalsekretär Guterres will auf Zypern vermitteln. (picture alliance / MAXPPP / Jean Marc Ferré)

Er sprach anschließend von konstruktiven Gesprächen. Guterres hatte sich mit den Präsidenten des griechisch geprägten Südens und des türkisch geprägten Nordens, Christodoulidis und Erhürman, getroffen. Der letzte größere Vorstoß, bei dem der UNO-Generalsekretär vermittelt hatte, war 2017 gescheitert. Heute soll es weitere Gespräche geben. Die Vereinten Nationen und die EU streben eine Wiedervereinigung der Insel an, die seit 1974 nach einem Militärputsch Griechenland-treuer Zyprer und einer darauffolgenden türkischen Militärintervention de facto geteilt ist.

1983 war die Türkische Republik Nordzypern ausgerufen worden, die jedoch ausschließlich von Ankara anerkannt wird.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.