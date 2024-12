Nach Sturz von Assad

UNO-Generalsekretär Guterres (Rafiq Maqbool/AP/dpa)

Obwohl sich die Lage in Teilen des Landes stabilisiert habe, sei der Konflikt noch lange nicht vorbei, sagte Guterres in New York. Er mahnte zu einer Einstellung der Kämpfe im Norden Syriens. Außerdem verwies Guterres auf die anhaltende Gefahr durch die Terrormiliz IS und verlangte das Ende der israelischen Luftangriffe sowie des Vorrückens israelischer Truppen auf den Golanhöhen.

Laut dem UNO-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe in Genf behindern die Kämpfe in mehreren Teilen Syriens die Entwicklung des Landes. Die Vereinten Nationen und ihre Partner hätten in den vergangenen drei Wochen mehr als 1,3 Millionen Menschen in Syrien mit Nahrungsmitteln unterstützt, hieß es.

