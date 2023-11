Nahostkrieg

UN-Generalsekretär Guterres. (Craig Ruttle / AP / dpa / Craig Ruttle)

Er denke nicht, dass ein Protektorat der UNO in Gaza eine Lösung darstelle, erklärte er. Stattdessen sollte es eine Übergangsphase geben, an der unter anderem die USA und arabische Staaten beteiligt seien. Die USA könnten Hauptgarant für Israels Sicherheit sein, während arabische Staaten die Unterstützung der Palästinenser sicherten. Guterres fuhr fort, es sei wichtig, die Tragödie dieses Kriegs in eine Chance zu verwandeln. Dazu müsse man "entschlossen und unumkehrbar" in Richtung einer Zweistaatenlösung gehen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.