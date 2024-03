UNO-Generalsekretär Guterres kritisiert Russland für das Abhalten der Präsidentschaftswahl in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Lev Radin)

Guterres' Sprecher teilte in New York mit, der Versuch der illegalen Annexion dieser Regionen sei nach dem Völkerrecht ungültig. Die Vereinten Nationen hielten an der Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine fest. In den von Russland annektierten ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson findet bereits seit Ende Februar eine vorgezogene Abstimmung statt.

Die Präsidentschaftswahl in Russland dauert noch bis Sonntag. Der Sieg von Amtsinhaber Putin gilt als sicher. Gegen ihn treten zwar drei Gegenkandidaten an, die aber kremltreu und chancenlos sind. Bewerber der Opposition wurden nicht zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.