Delcy Rodriguez trägt regelmäßig eine Anstecknadel. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ariana Cubillos)

Venezolanische Regierungsvertreter, Moderatoren des staatlichen Fernsehens, Abgeordnete und Mitglieder der Regierungspartei tragen die umstrittene Brosche zunehmend. Sie hat die Form Venezuelas zusammen mit der Region Essequibo im Westen Guyanas. Das Gebiet macht zwei Drittel des guyanischen Staatsgebiets aus und ist sehr rohstoffreich. Dieses Gebiet steht im Mittelpunkt eines jahrhundertealten Streits mit dem Nachbarland Venezuela. Venezuela erhebt Anspruch auf Essequibo und verweist dabei unter anderem auf den Verlauf des gleichnamigen Flusses.

So hatten sich 2024 in einem Referendum nach offiziellen Angaben 96 Prozent der Teilnehmer für den Anschluss von Essequibo an Venezuela ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.