Streit um die Grenze: Venezuela beansprucht die Essequibo-Region im Nachbarstaat Guyana für sich (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matias Delacroix)

Das Land an der Nordostküste Südamerikas legte bei den karibischen Staats- und Regierungschefs offiziell Beschwerde ein. Die nach der Entführung von Venezuelas Machthaber Maduro durch die USA amtierende Präsidentin, Rodriguez, trat zuletzt bei offiziellen Besuchen mit einer aussagekräftigen Anstecknadel auf. Sie hat die Form Venezuelas zusammen mit der Region Essequibo im Westen Guyanas. Das rohstoffreiche Gebiet macht zwei Drittel des guyanischen Staatsgebiets aus. Auch andere venezolanische Regierungsvertreter sowie Moderatoren des staatlichen Fernsehens, Abgeordnete und Mitglieder der Regierungspartei tragen die Brosche zunehmend.

Essequibo steht im Mittelpunkt eines jahrhundertealten Territorialstreits. 2024 sollen sich in einem Referendum nach Angaben des venezolanischen Regimes 96 Prozent für den Anschluss Essequibos an Venezuela ausgesprochen haben.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.