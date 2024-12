Bundestagswahlkampf

Gregor Gysi, Die Linke (picture alliance / HMB Media / R4676)

Der 76-Jährige wurde gestern Abend mit 95 Prozent der Stimmen auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Gysi tritt auch als Direktkandidat in Treptow-Köpenick an. Ex-Linken-Fraktionschef Bartsch wurde in Schwerin auf den ersten Platz der Landesliste für Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Er erhielt rund 71 Prozent. Die beiden wollen gemeinsam mit dem ehemaligen Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow drei Direktmandate erringen. Damit soll die Linke den Einzug in den neuen Bundestag schaffen.

