Qualifikation

Erling Haaland schoss bei dem Rückspiel zwei Tore. Der italienischen Nationalelf gelang nur ein Treffer - sie muss nun erneut in die Playoffs. Das Team von Ex-Nationalspieler Gennaro Gattuso hätte gegen Norwegen einen Sieg mit neun Toren Vorsprung benötigt, um sich direkt zu qualifizieren. Nun könnte Italien zum dritten Mal in Folge eine Weltmeisterschafft verpassen.

Auch Portugal qualifiziert sich

Portugal sicherte sich ohne den rot-gesperrten Cristiano Ronaldo ebenfalls einen Startplatz bei der WM. Das Team gewann 9:1 gegen Armenien. Am Sonntag spielten auch Frankreich und England, die sich den ersten Platz in ihren Gruppen sicherten.

Für die WM 2026 sind bisher 32 von 48 Teams qualifiziert, unter anderem Titelverteidiger Argentinien sowie Brasilien. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei.

