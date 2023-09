E-Autos aus China

Die EU hat eine Untersuchung zu chinesischen Elektrofahrzeugen eingeleitetEinE (Imaginechina)

Das sei insgesamt die richtige Haltung, erklärte der Grünen-Politiker in Berlin. Es gebe Nachteile für Wettbewerber. Daher sei es richtig, dieses Marktsegment vertieft zu untersuchen und anschließend zu entscheiden. Habeck äußerte sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire und Bundesfinanzminister Lindner in Berlin.

Die EU-Kommission hatte eine Anti-Dumping-Untersuchung zu Elektroautos aus China angekündigt. Die Preise der Fahrzeuge würden mit staatlichen Subventionen künstlich gedrückt, hieß es zur Begründung.

