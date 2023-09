Bundeswirtschaftsminister Habeck (Archivbild) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Sie sei die Leitbranche der Industrie und ein Schlüssel für den Wohlstand, sagte der Grünen-Politiker in München. Er wolle, dass die Branche klimafreundliche Autos "Made in Germany" baue. Mobilität sei gelebte Freiheit, und Technik mache sie möglich. Das Angebot an E-Autos sei inzwischen breiter geworden, die Zulassungszahlen stiegen. Es gehe aber noch nicht schnell genug voran. Habeck betonte, die Bundesregierung kürze die Kaufprämien für E-Autos jetzt schrittweise, weil dauerhafte Subventionen teuer seien und den Markt behinderten. Man fördere die Transformation aber weiter.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.