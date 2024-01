Wirtschaftsminister Habeck spricht sich für eine staatliche Förderung von Gaskraftwerken aus, die sich im Milliardenbereich bewegen könnte. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Er wolle im Rahmen einer sogenannten "Kraftwerksstrategie" die Unternehmen sowohl bei den Investitions- als auch den Betriebskosten der Anlagen unterstützen, sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Berichten mehrerer Medien zufolge trifft sich Habeck am Abend mit Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner, um über eine Kraftwerksstategie der Bundesregierung zu beraten. In Zeiten, in denen die erneuerbaren Energien nicht ausreichen, weil kein Wind weht und keine Sonne scheint, sollen wasserstofffähige Gaskraftwerke einspringen, um die Stromnachfrage zu decken.

Energieunternehmen scheuen bisher Investitionen, weil sich die neuen Kraftwerke nicht rechnen. In der Ampelkoalition ist die Finanzierung aufgrund der angespannten Haushaltslage strittig.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.