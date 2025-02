Arbeitsmarkt

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Kay Nietfeld/dpa)

Die Frage nach der Integration sei zuletzt zu wenig gestellt worden, sagte Habeck im ZDF. Viele Flüchtlinge könnten gar nicht in ihre Herkunftsländer zurück. Diese Menschen könne Deutschland aber beispielsweise gut in Werkstätten oder Krankenhäusern gebrauchen. Hier bestehe eine Aufgabe.

Habeck äußerte Kritik an der Union. Deren Forderungen in der Migrationspolitik wie der Zurückweisung von Menschen an den Grenzen würden eine Hinwegsetzung über das Recht bedeuten. Gleichzeitig forderte Habeck eine klare Abgrenzung von Rechtsextremen und -populisten.

