Steuerpolitik

Habeck: Abgabe für Milliardäre soll Schulen finanzieren (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Malte Ossowski / SVEN SIMON)

Der Grünen-Politiker sagte der Bild-Zeitung, wenn man einen kleinen Teil dieser Vermögen besteuern würde, könnten Einnahmen von fünf bis sechs Milliarden Euro erzielt werden. Mit den Einnahmen könnten Schulen saniert sowie in deren Ausstattung und Personal investiert werden. Steuern in Deutschland werden allerdings nicht zweckgebunden erhoben werden. Der Bau von Schulen liegt zudem bei den Kommunen. Laut Manager-Magazin gibt es in Deutschland etwa 250 Milliardäre.

Habeck sprach sich zudem dafür aus, dass der Staat Auszubildende beim Führerschein bezuschusst. Zuletzt hatte unter anderem der Handwerksverband diese Idee vorgeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.