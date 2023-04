Standort Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Die Grünen) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Die ganze deutsche Wirtschaft spreche derzeit intensiv über das Thema, sagte der Grünen-Politiker auf einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und er denke, dass man das machen müsse. Allerdings werde dies Geld kosten, weshalb man dafür Einvernehmen in der Bundesregierung brauche. In diesem Zusammenhang betonte Habeck, deckele man Preise, verliere man Geld. Deckele man sie aber nicht, verliere man womöglich innerhalb weniger Jahre die Industrien der Zukunft. Deutschland müsse aufpassen, dass Schlüssel-Technologien nicht nach China und in die USA abwanderten.

Die deutsche Industrie beklagt seit Längerem, dass die Preise für Elektrizität hierzulande im internationalen Wettbewerb ein Standortnachteil sind. Habeck hatte bereits angekündigt, ein Konzept für einen eigenständigen Industrie-Strompreis vorzulegen.

