Unesco-Weltkulturerbe Wattenmeer

Für die Sicherung der deutschen Energieversorgung sei das geplante Projekt nicht nötig, sagte der Grünen-Politiker dem Magazin "Spiegel". Die Bewahrung der Natur und des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer seien "gewichtige Argumente" gegen die Umsetzung des Projekts.

Ein niederländischer Energiekonzern will in dem Gebiet in der Nordsee über mehrere Jahre bis zu 13 Milliarden Kubikmeter Gas gewinnen. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen hatte sich ablehnend geäußert.

Das Gasfeld erstreckt sich sowohl auf niederländische wie auch auf deutsche Hoheitsgewässer. Niedersächsische Behörden hatten die Bohrung genehmigt.

