Bundeswirtschaftsminister Habeck in den USA (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Ihm schwebe eine Art "Mini-Freihandel" für bestimmte technische Produkte vor, sagte der Grünen-Politiker in Chicago zum Abschluss seiner USA-Reise. Er habe darüber mit US-Wirtschaftsministerin Raimondo gesprochen.

Zwischen den USA und der EU finden derzeit Gespräche zur Entwicklung gemeinsamer Standards für Güter statt, die unter das milliardenschwere Subventionsprogramm von US-Präsident Biden fallen. Konkret nannte Habeck Industriegüter, Batterien, Halbleiter und kritische Rohstoffe.

Das Subventionsprogramm hatte in Europa die Sorge vor einer Abwanderung von Unternehmen in die USA befeuert, da die Subventionen an die Produktion in den USA gebunden sind. Über gemeinsame Standards soll auch europäischen Unternehmen Zugang zu den US-Subventionen gewährt werden - etwa wenn ein Autobauer in den USA eine in Europa gefertige Batterie verbaut.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.