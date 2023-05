Umstrittene Personalpolitik

Habeck hält an Graichen fest - Dena will Chefposten neu besetzen

Der umstrittene Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Graichen, kann trotz neuer Vorwürfe weiter im Amt bleiben. Eine Sprecherin sagte in Berlin, Minister Habeck habe sich in der vergangenen Woche klar dazu geäußert; das gelte weiter. Die Deutsche Energie-Agentur will indes ihren Chefposten neu besetzen.

05.05.2023